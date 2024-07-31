شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم هدف رئيسى لأعمال التحالف الوطنى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين فى الحوار الوطنى؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.



ومن بين تلك الفعاليات، قامت مكتبة الإسكندرية في تنظيم فعاليات مؤتمر "اختر كليتك" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء مستقبل مشرق، وتعزيز ودعم العلاقات الأفريقية.

ويعتبر مؤتمر "اختر كليتك" خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التحالف الوطني في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا. ويساهم هذا المؤتمر في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية.

كما نظمت مؤسسات التحالف برامج تدريبية ضمن توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وشملت تلك الجهود دورات تدريبية للشباب والسيدات، ويوم للكشافة وغيرها من الفعاليات الشبابية الهادفة لتعزيز وتمكين الشباب التي تركز على دعمهم ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.