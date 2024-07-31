شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس الوزراء غدا بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، يرافقه عدد من الوزراء، جولة تفقدية فى العلمين الجديدة وزيارة لمهرجان العلمين.

وكان رئيس الوزراء قد أكد مسبقاً أن مدينة "العلمين الجديدة" تُمثل مشروعاً حضارياً مميزاً توليه الدولة اهتماماً خاصاً، بما تشهده من تنفيذ منشآت سكنية، وخدمية، وتجارية، وترفيهية، وإدارية، تستهدف جعل المدينة نقطة جذب للاستثمارات والرواد، وتحقيق الاستفادة من المقومات الواعدة لهذه البقعة الساحرة على ساحل المتوسط.