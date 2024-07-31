شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: وعد رئيس الوزراء بجلسة شهرية مع الإعلاميين علامة على الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن حديث رئيس الوزراء بكل حرية وشفافية، عن الأزمات التي تواجهها الدولة، وعلاقاتها بصندوق النقد الدولي وما تمر به قناة السويس بسبب الاضطرابات في المنطقة والتضخم وزيادة أسعار السولار والبنزين، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات الرئيس السيسي تتبنى الشفافية والصراحة في مواجهة كل المشاكل والتحديات.

ولفت عبد العال، إلى وعد رئيس الوزراء، عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير على الهواء للإجابة على الأسئلة بمنتهى الشفافية، وهو ما يؤكد صراحة الحكومة وقربها من المواطن وحرصها على كشف كل شئ للشعب بكل شفافية وأمانة والسعي المستمر لتطوير حياة الناس والتصدي لمختلف الأزمات في مختلف المناطق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى طلب رئيس الحكومة من الوزراء الظهور في وسائل الإعلام، وإعلان الأرقام والحقائق للمواطنين بشفافية، وهو ما يؤكد نهج الراحة مع المواطن ووضعه في الصورة تماما.

وأضاف النائب، أن تأكيد رئيس الوزراء مواجهة حجم هائل من الأكاذيب والشائعات كل يوم، يؤكد استمرار الهدم والحرب على الدولة المصرية، وهذا وفقاً لما قال رئيس الوزراء أكاذيب مدروسة وهناك أناس وراءها، ولها تداعيات على المستوى المحلى والدولي.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن خروج رئيس الوزراء في جلسة على الهواء مباشرة وحديثه للصحفيين والاعلاميين، يؤكد أن الدولة تتبنى نهجا شفافا في التعامل مع كل الأزمات وليس لديها ما تخفيه، وهى طريقة ديمقراطية وحرة فالمصريون جميعا يعلمون حجم التحديات وكيفية مواجهتها.