قتلى وجرحى جراء انفجارين داخل مواقع للحشد الشعبي العراقي في جرف النصر في بابل

أفاد مصدر أمني لقناة "السّومريّة نيوز" العراقيّة، بأنّ "انفجارين وقعا ضمن مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي في جرف النصر في بابل"، مشيرًا إلى "سقوط ثلاثة قتيل وثلاثة مصابين كحصيلة أوليّة".

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