أشار الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، تعليقًا على الضّربة الإسرائيليّة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى "أنّني أضع هذه العمليّة في سياق العمليّات المفتوحة على لبنان في الجنوب وفي الضاحية عندما قُتل القيادي في "حماس" صالح العاروري، وفي بعلبك والهرمل منذ أن اندلعت الأحداث وقامت إسرائيل بالعدوان على غزة".
وعن دعوته لـ"حزب الله" بشأن التّعاطي مع هذه العمليّة، لفت إلى أنّ "حزب الله يقرّر، ونتمنّى عليه أن نبقى في حدود قواعد اللّعبة". وشدّد على "أنّنا في حالة حرب، وعلينا أن نتوقّع كلّ شيء من قبل إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: "حزب الله" يقرر كيفية الرد على الغارة الإسرائيلية ونتمنى عليه أن نبقى بحدود قواعد اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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