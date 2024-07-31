الخارجية السورية دانت الاعتداء على الضاحية الجنوبية: انتهاك للقانون الدولي ونتضامن مع لبنان

لفتت ​وزارة الخارجية السورية​، إلى أنّ "الكيان الإسرائيلي ما زال يختلق الذّرائع لسياسته القائمة على التّصعيد وتوسيع العدوان في المنطقة، حيث استهدف مساء اليوم مبنىً سكنيًّا في ​الضاحية الجنوبية​ للعاصمة اللّبنانيّة ​بيروت​، بثلاثة صواريخ تحملهم مسيّرة؛ نجم عنه سقوط ضحايا من المدنيّين الأبرياء".

وأعربت في بيان، عن إدانتها "هذا الاعتداء السّافر على سيادة ​لبنان​، وهذا الانتهاك الواضح للقانون الدّولي، الّذي يأتي بعد يومين من جريمته النّكراء في بلدة ​مجدل شمس​ في الجولان السّوري المحتل"، مبديةً "تضامنها مع لبنان، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشّقيق، في وجه ما يتعرّض له من عدوان غاشم".