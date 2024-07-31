لفتت وزارة الخارجية السورية، إلى أنّ "الكيان الإسرائيلي ما زال يختلق الذّرائع لسياسته القائمة على التّصعيد وتوسيع العدوان في المنطقة، حيث استهدف مساء اليوم مبنىً سكنيًّا في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللّبنانيّة بيروت، بثلاثة صواريخ تحملهم مسيّرة؛ نجم عنه سقوط ضحايا من المدنيّين الأبرياء".
وأعربت في بيان، عن إدانتها "هذا الاعتداء السّافر على سيادة لبنان، وهذا الانتهاك الواضح للقانون الدّولي، الّذي يأتي بعد يومين من جريمته النّكراء في بلدة مجدل شمس في الجولان السّوري المحتل"، مبديةً "تضامنها مع لبنان، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشّقيق، في وجه ما يتعرّض له من عدوان غاشم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السورية دانت الاعتداء على الضاحية الجنوبية: انتهاك للقانون الدولي ونتضامن مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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