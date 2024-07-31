قرار لوزير المالية بتمديد مهلة احتساب الرسوم على أساس 1507.50 ليرة للدولار بأمانات السجل العقاري

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ قرارًا، مدّد بموجبه "مهلة احتساب الرّسوم على أساس سعر صرف 1507.50 ليرة لبنانيّة للدّولار الأميركي الواحد، وذلك بالنّسبة للعقود الواردة إلى أمانات السجل العقاري والمسجّلة في السّجل اليومي قبل 01/12/2022، على العقود المسجّلة احتياطيًّا أو المنظّمة بتاريخ يسبق 15/11/2022؛ على الشّكل التّالي:

- بالنّسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 30/10/2024.

- بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024".

وأوضح مكتب الوزير في بيان، أنّ "هذا القرار يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين، بعد التّأخير القسري الّذي حصل في الدّوائر العقاريّة".