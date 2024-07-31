الجميل تبلّغ من حمية بدء تأهيل طريق حملايا- عين الخروبة- المياسة في اليومين المقبلين

أعلن إقليم المتن الكتائب، أنّ "وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ أبلغ رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة النّائب ​سامي الجميل​، أنّ الأشغال لتأهيل طريق حملايا- عين الخروبة- المياسة ستبدأ في اليومين المقبلين".

وأوضح في بيان، أنّ "ذلك جاء بعد مراجعات متعدّدة وتواصل مباشر بين الجميّل وحميّة، انتهى بإنجاز مراحل التّلزيم الضّروريّة لبدء الأعمال، ومن ضمنها موافقة ديوان المحاسبة".