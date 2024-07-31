جريح نتيجة إطلاق نار في بخعون- الضنية إثر خلاف على بيع وشراء قطع سيارات

أقدم المدعو "ع. ش" ومن على متن درّاجته النّاريّة، على إطلاق النّار من مسدّس حربي باتجاه المدعو "ع. ب"، في محلّة ساحة الساعة وسط بلدة بخعون- الضنية، ما أدّى إلى إصابة الأخير بطلقات ناريّة في قدميه؛ وفرار مطلق النّار إلى جهه مجهولة.

وقد نُقل الجريح بواسطة سيّارة مدنيّة إلى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج. وعُلم أنّ إطلاق النّار جاء نتيجة خلاف بين الشّخصين على بيع وشراء قطع سيّارات.