أكّد رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، أنّ "إسرائيل لم تحتج يومًا لأعذار كي تعتدي على لبنان، ولكنّها تستعملها لتبرير وحشيّتها أمام عيون العالم المتفرّج".
وأشار في تصريح إلى أنّه "أمّا وقد فعلتها مجدّدًا، عليها أن تعلم أنّها لن تنتصر على إرادة لبنان المقاوم، وعلينا كلبنانيّين أن نعلم أنّ تضامننا الوطني، برغم خلافاتنا السّياسيّة، هو الّذي ينجّينا جميعًا من الهلاك".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: إسرائيل لم تحتج يومًا لأعذار كي تعتدي على لبنان وتضامننا الوطني ينجّينا من الهلاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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