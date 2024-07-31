باسيل: إسرائيل لم تحتج يومًا لأعذار كي تعتدي على لبنان وتضامننا الوطني ينجّينا من الهلاك

أكّد رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، أنّ "إسرائيل لم تحتج يومًا لأعذار كي تعتدي على ​لبنان​، ولكنّها تستعملها لتبرير وحشيّتها أمام عيون العالم المتفرّج".

وأشار في تصريح إلى أنّه "أمّا وقد فعلتها مجدّدًا، عليها أن تعلم أنّها لن تنتصر على إرادة لبنان المقاوم، وعلينا كلبنانيّين أن نعلم أنّ تضامننا الوطني، برغم خلافاتنا السّياسيّة، هو الّذي ينجّينا جميعًا من الهلاك".