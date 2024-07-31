أكد رئيس "الحزب الديمقراطي" طلال ارسلان، في حديث لـ"المنار"، أن "اسرائيل تتخبط ‫ولا تستطيع ان تحدد اهدافا وان تستثمر اي ضربة لتغطي وحشيتها".

كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: اسرائيل تتخبط ‫ولا تستطيع ان تحدد اهدافا وان تستثمر اي ضربة لتغطي وحشيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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