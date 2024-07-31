مرصد عربي يدعو لمكافحة الاتجار بالبشر

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز وفرض السلام والهدوء، والعمل على إنهاء الأزمات والصراعات الداخلية في العديد من دول العالم، وكذلك القضاء على الفقر الذي يعد أحد أهم مسببات ظهور وانتشار ظاهرة الإتجار بالبشر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز وفرض السلام والهدوء، والعمل على إنهاء الأزمات والصراعات الداخلية في العديد من دول العالم، وكذلك القضاء على الفقر الذي يعد أحد أهم مسببات ظهور وانتشار ظاهرة الإتجار بالبشر. وأشار المرصد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى ضرورة تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنمية القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وتحديث التشريعات الوطنية بما يمكن من المساهمة في القضاء على هذه الجريمة.

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