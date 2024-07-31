الحوثيون يفجرون منزل مواطن على الطريقة الصهيونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت عناصر جماعة الحوثي على تفجير منزل مواطن يمني بريف محافظة تعز على طريقة الاحتلال الصهيوني.

وقال الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر، «إن الميليشيات أقدمت على تفجير منزل المواطن أحمد عبده الشريف، في قرية الجيرات عبدان بمديرية صبر الموادم جنوب شرقي تعز».

وأكد البحر أن تفجير المنزل تسبب بتسويته بالأرض جراء التفجير الهائل، موضحا أن الجريمة تأتي ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد اليمنيين. ومنذ انقلابها على السلطة في اليمن تواصل جماعة الحوثي تفجير منازل خصومها السياسيين والعسكريين، ووثقت تقارير حقوقية تفجير الميليشيات أكثر من 1000 منزل منذ انقلابها على الدولة في العام 2014.

وفيما أمهلت جماعة الحوثي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثلاثة أيام لإغلاق مقرها في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها؛ أدان أهالي المختطفين والمخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثي خلال وقفتهم الاحتجاجية بمحافظة مأرب قرارات الإعدام الطائفية الصادرة من قبل جماعة الحوثي بحق عدد من أبنائهم، بعد سنوات من اختطافهم وتعذيبهم في سجونها.

وقالت مصادر إعلامية «إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن تلقت رسالة من جماعة الحوثي تطالبهم فيها بإغلاق مكتبهم في صنعاء في غضون ثلاثة أيام. ولم تعلن المفوضية بشكل رسمي عن تلقيها رسالة لإغلاق مكتبها في صنعاء».

ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة الجماعة ضد المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياتها. ومنذ نهاية مايو الماضي اختطفت جماعة الحوثي العشرات من الموظفين العاملين في المنظمات الأممية والدولية، كما فرضت على المنظمات تسليم الهياكل الوظيفية وتقديم كشوفات بأسماء موظفيها وصفاتهم الوظيفية، واشترطت الحصول على موافقتها المسبقة على أي تعيينات جديدة.

وقال المحتجون في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية «إن القرارات مخالفة للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية، كونها صادرة عن محاكم غير دستورية، وليس لها صفة قانونية وولاية، وحولتها ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى مقاصل طائفية لتصفية المعارضين الرافضين لفكرها المتطرف ومشروعها الطائفي».

وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية القيام بدورها لمنع تنفيذ ميليشيات الحوثي الإرهابية جرائم الإعدام بحق أبنائهم، ودعا المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الوقوف إلى جانب المختطفين ومنع جرائم الإبادة والإعدام بحقهم.

على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في تقريرها الشهري الذي أصدرتها أمس، سقوط 9 ضحايا من المدنيين؛ بينهم 4 أطفال وامرأة، نتيجة حوادث متعلقة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في المحافظة خلال شهر يونيو 2024.

وأضاف التقرير أن 4 مدنيين قتلوا، فيما أصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة 6 حوادث انفجارات لمواد من مخلفات الحرب وقعت في مديريات الدريهمي والحالي والتحيتا وبيت الفقيه وحيس بمحافظة الحديدة الساحلية.

مشاهدات يمنية: