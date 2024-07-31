فرنسا تنحاز للمغرب في قضية الصحراء الغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انحازت فرنسا بشكل واضح مع المغرب في قضية الصحراء الغربية، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا أنه يعد حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.

وفي رسالة خاصة إلى عاهل المغرب الملك محمد السادس تتزامن مع الذكرى الـ25 لعيد العرش في المغرب، أكد ماكرون للملك محمد السادس ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمغرب»، وأن بلاده تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي.

وقال ماكرون أيضا «بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت».

وأضاف أن هذا المخطط يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس فرنسا أن توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر، مؤكدا أن فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.

وفي رسالته قال ماكرون «حان الوقت للمضي قدما، وأشجع جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول».

من جهة أخرى وبعدما نوه لجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب ماكرون عن التزامه بأن تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين.