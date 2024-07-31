شكرا لقرائتكم خبر غالبية الألمان يتمنون انتخاب هاريس رئيسة لأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية كبيرة من الألمان تتمنى فوز نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة «شتيرن» ومحطة «آر تي إل» التلفزيونية، قال 79 % من الألمان إنهم سيصوتون لصالح هاريس المنتمية للحزب الديمقراطي لو كان بإمكانهم ذلك.

في المقابل ذكر 13 % فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيختارون الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترمب، ولم تدل 8 % بأي بيانات.