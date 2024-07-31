الأردن: حريصون على أمن وسيادة لبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص بلاده على أمن وسيادة لبنان ورفضه التهديدات الإسرائيلية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص بلاده على أمن وسيادة لبنان ورفضه التهديدات الإسرائيلية. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب من الوزير الصفدي الذي عبر عن وقوف الأردن إلى جانب لبنان في هذا الوقت الصعب، كما في كل وقت.

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