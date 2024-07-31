شكرا لقرائتكم خبر بدء محاكمة خلية داعشية في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس محاكمة 7 إرهابيين مشتبه بهم من تنظيم داعش أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف، تعقد في الجناح شديد الحراسة بالمحكمة.

ويشتبه في أن الرجال السبعة استغلوا الهجوم الروسي على أوكرانيا للوصول إلى ألمانيا عبر أوكرانيا، وعندما وصلوا يشتبه في أنهم أسسوا خلية إرهابية تابعة لداعش.

وحرك مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه دعوى قضائية ضد المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 عاما. وخمسة منهم ينحدرون من طاجيكستان، وواحد من قيرغيزستان، وآخر من تركمانستان.