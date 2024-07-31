40 ألف إصابة بالكبد الوبائي في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالإبلاغ عن نحو 40 ألف حالة إصابة بالكبد الوبائي منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقالت في منشور على حسابها بموقع «فيس بوك»، إنه تم الإبلاغ عن 800 إلى 1000 حالة جديدة من حالات التهاب الكبد أسبوعيا، ليصل مجموع الحالات في المراكز الصحية والملاجئ بأنحاء غزة إلى حوالي 40 ألفا منذ بدء الحرب.

وأضافت أنه بعد مرور 10 أشهر على هذه الحرب الوحشية، أدت القيود الصارمة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية وتدابير الوقاية، إلى خلق عاصفة مثالية لانتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد الوبائي، وخاصة بين الأطفال في ملاجئ الطوارئ المكتظة في قطاع غزة.

وكشفت الأونروا عن تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة خلال الحرب بسبب تشرد العائلات التي تعيش في ظروف مزرية وغير إنسانية في مخيمات وملاجئ مكتظة، لافتة إلى أن هذه العائلات تفتقر إلى المياه النظيفة ومستلزمات النظافة والإدارة السليمة للنفايات والصرف الصحي.

وتقول الدكتورة غادة الجدبة مديرة برنامج الصحة في الأونروا في قطاع غزة «إن هذه الأزمة لا تزال تجعل من الصعب للغاية على برنامج الصحة في الأونروا الاستجابة لاحتياجات المرضى».

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، عن انتشال 20 شهيدا من شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد تراجع دبابات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة التي توغلت فيها لأكثر من أسبوع، وسط عمليات قصف عنيفة، أدت إلى استشهاد أكثر من 200 فلسطيني.

وأفادت الوزارة بأن الطواقم الطبية انتشلت نحو 20 شهيدا من بلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة شرق مدينة خان يونس، من تحت ركام المنازل والشوارع جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف للنازحين ولمنازل عدة، مؤكدة وجود عدد من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

وعثرت طواقم طبية فلسطينية أمس، على جثمان مواطن من ذوي الإعاقة، أعدمه الجيش الإسرائيلي في منزله بمدينة خان يونس جنوب غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن طواقمها عثرت على جثمان الشهيد إياد النجار، وهو من ذوي الإعاقة، داخل منزله شرق خان يونس.

ووفق الوكالة «يعاني ذو الإعاقة من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح جراء أوامر الإخلاء المتكررة التي يعلنها جيش الاحتلال، إذ وضع ما يزيد على 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، في حين يواصل الآلاف الفرار مجددا من مدينة خان يونس».

واستشهد 11 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل في غزة وخان يونس والبريج.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، بانتشال 8 شهداء من داخل منزل استهدفته الطائرات الحربية جنوب مدينة غزة، وسط قصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد فلسطينيين وفقد ثالث، في قصف للاحتلال استهدف منزلهم شرق المخيم، الذي يتعرض لقصف مكثف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.

ضحايا غزة حتى أمس: