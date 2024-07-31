شكرا لقرائتكم خبر إيران: لا مصلحة لنا في التأثير على انتخابات أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران ليس لديها هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران ليس لديها هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024. وجاء ذلك ردا على تصريحات مسؤولي المخابرات الأمريكية بشأن أن إيران تهدف إلى الإخلال بالانتخابات الأمريكية والتأثير سلبا على الحملات الانتخابية لدونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر إيران: لا مصلحة لنا في التأثير على انتخابات أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.