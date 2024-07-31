شكرا لقرائتكم خبر قمامة كوريا الشمالية تعطل مطار إنتشون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب برلماني كوري جنوبي «إن الحملة الأخيرة لكوريا الشمالية بإطلاق بالونات محملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية قد أدت إلى تعطيل عمليات مطار إنتشون الدولي، البوابة الرئيسة للبلاد، في 12 مناسبة، وذلك استنادا إلى بيانات حكومية». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب برلماني كوري جنوبي «إن الحملة الأخيرة لكوريا الشمالية بإطلاق بالونات محملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية قد أدت إلى تعطيل عمليات مطار إنتشون الدولي، البوابة الرئيسة للبلاد، في 12 مناسبة، وذلك استنادا إلى بيانات حكومية». ووفقا للبيانات المقدمة من إدارة الطيران الإقليمية في سول إلى النائب يانج بو نام من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تم إغلاق المدرجات في المطار لمدة إجمالية بلغت 265 دقيقة عبر 12 مناسبة بسبب البالونات القادمة من كوريا الشمالية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كانت هذه تفاصيل خبر قمامة كوريا الشمالية تعطل مطار إنتشون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.