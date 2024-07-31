«صحة غزة» تعلن القطاع منطقة وبائية لشلل الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة القطاع بأكمله «منطقة وباء لشلل الأطفال»، وعزت ذلك إلى تدمير الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية للصرف الصحي، وهو ما تسبب في عودة الفيروس المسبب للمرض.

وقالت في بيان إن التحاليل أتاحت «اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى».

ولم تعلن عن تسجيل إصابات بالفيروس، لكنها قالت إن وجوده «يشكل تهديداً صحياً لسكان قطاع غزة والدول المجاورة وانتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالمياً».

وقالت وكالات الأمم المتحدة مؤخراً إن مثل هذا النوع من فيروس شلل الأطفال تم اكتشافه في عينات تم جمعها من مياه الصرف الصحي في غزة.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، أمس، الوضع بأنه «يطرح إشكاليات كثيرة». وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية للصحافيين «إن وجود فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في مياه الصرف الصحي يعني على الأرجح أنه موجود في مكان ما لدى البشر».

ولكنه كرر القول: «من جديد، نقول إن الأعراض لا تظهر لدى نحو 75 في المئة من المصابين بشلل الأطفال، وهذا يعني أنه من المرجح أن يكون موجوداً بين السكان، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن نشهد تفشي الإصابات».

وأكد ليندماير أنه لا بد من القيام بحملة لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء قطاع غزة، مشدداً على أنه «لا يكفي مجرد إدخاله إلى مطار بن غوريون على أمل إدخاله بعد ذلك إلى غزة، ويجب أن يصل إلى الناس».