إجلاء 11 ألف شخص جراء فيضانات بوسط الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (أ ف ب)

أدت فيضانات في وسط الصين إلى سقوط أربعة قتلى وفقدان ثلاثة، على ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية أمس في وقت تشهد البلاد ظواهر مناخية قصوى. وهطلت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة في شرق الصين وجنوبها، فيما ضربت موجات حرٍّ عديدة قسماً كبيراً من شمالها، ومن ضمنه العاصمة بكين.

ولا تزال الصين ولا سيما وسط البلاد تعاني من مفاعيل الإعصار غايمي رغم تراجع قوته، بعدما تسبب بسقوط قتلى في الفلبين وتايوان وخلّف أضراراً جسيمة. وسجلت بلدة زيشينغ الواقعة على بعد نحو 1500 كلم جنوب غرب بكين، مستوى قياسياً من الأمطار بلغ 645 ملم محلياً، على ما أفادت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء. وتم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص فيما لحقت أضرار بنحو 900 منزل وأكثر من ألف طريق في المدينة الواقعة في محافظة هونان. وبث التلفزيون الرسمي مشاهد من المنطقة تظهر فيها مساكن محاصرة بمياه موحلة على مسافة كيلومترات.

وفي الطرف الآخر من الصين، سقطت أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد، وخصوصاً المناطق المحاذية لكوريا الشمالية.

وأدى ارتفاع مستوى المياه في نهر يالو الفاصل بين البلدين إلى إجلاء نحو 30 ألف شخص بصورة احترازية في مدينة داندونغ الواقعة في الجانب الصيني من الحدود، وفق وكالة الصين الجديدة.