هجوم على مسجد ببريطانيا بعد الخلط في هوية قاتل فتيات فصل الرقص

ياسر رشاد - القاهرة - في أعقاب الهجوم المورع الذي استهدف فصل رقص خاص بالأطفال، اشتبكت حشود بريطانية ضخمة مع الشرطة خارج مسجد في ساوثبورت بالقرب من مكان وقوع الجريمة فجر اليوم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدانت شرطة ميرسيسايد أعمال العنف التي اندلعت وسط تكهنات خاطئة أن المشتبه به ، والذي تم القبض بتهمة قتل فتيات بالسكين إثر اقتحام فصل دراسي خاص بالرقص، مسلم.

تكهنت خاطئة حول هوية قاتل الفتيات

وشهدت أعمل العنف إحراق شاحنة شرطة خارج مسجد، في الوقت الذي أصدرت فيه الشرطة تحذيرًا بعد تداول اسم "غير صحيح" للمهاجم المزعوم على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وتعرضت 11 فتاة من للطعن بالسكين، بعدما اقتحم القاتل فصل دراسي ليودي بحياة 3 أطفال وآخرين تتراوح أعمارهم بين ستة و11 عامًا في حالة حرجة إلى جانب امرأتين بالغتين، من بينهم معلمة اليوجا البطلة ليان لوكاس، التي حاولت رد هجمات القاتل.

وبينما شارك الآلاف من المعزين في وقفة احتجاجية في ساوثبورت مساء الثلاثاء، اندلعت الاحتجاجات في الشوارع المحيطة بشارع هارت، حيث وقع الهجوم.

حريق مسجد في بريطانيا

وعمد المتظاهرون الغاضبون إلى هدم جدران الحدائق واستخدام قوالب الطوب كقذائف لرشق الشرطة، كما قاموا بإلقاء حاويات القمامة خلال أعمال الفوضى.

أضرم المتظاهرون النار في شاحنة للشرطة وهتفت الحشود الغاضبة أمام الـ مسجد "أوقفوا الهجرة إلى بلدنا" كما طاردوا شاحنات الشرطة المرسلة لفرض النظام.

وهرعت عشرات من عربات مكافحة الشغب وسيارات الدوريات إلى مكان الحادث بينما كانت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحلق في سماء المنطقة فيما انتشر العنف خارج نطاق السيطرة.

وظهرت حشود ضخمة من الرجال، كثير منهم ملثمون ويرتدون قبعات، يشتبكون مع الشرطة، بينما يلقون الحجارة والزجاجات والطوب والألعاب النارية على قوات مكافحة الشغب.

ورفع العديد من الأشخاص لافتات تحمل شعارات تطالب بوقف الهجرة، وقالت امرأة تحمل لافتة إن سبب الاضطرابات هو أن الرجل الذي يحمل السكين والذي هاجم الأطفال "كان مسلما".

وجاءت أعمال العنف بعد أن تداول وسائل التواصل الاجتماعي منشورات غير دقيقة حول هوية الجاني، والتي حظيت بملايين المشاهدات والتفاعلات.

قال مساعد رئيس شرطة ميرسيسايد أليكس جوس: "كانت هناك الكثير من التكهنات والفرضيات حول وضع شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وهو حاليًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، ويستخدم بعض الأفراد هذا إحداث الفوضى في شوارعنا.

لقد سبق أن ذكرنا أن الشخص الذي تم القبض عليه ولد في المملكة المتحدة والتكهنات لن تفيدنا في هذا الوقت.