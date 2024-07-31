هل تبدأ إسرائيل عملية برية في لبنان؟.. سمير راغب يجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية سيكون ردا معنويا، مشيراً إلى أن إسرائيل وحزب الله لا يرغبان في صراع كبير، كما أن تل أبيب غير جاهزة لعملية برية فى لبنان.

وأضاف راغب، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد شهية لدى لبنان ولا أمريكا ولا إيران لعملية عسكرية كبيرة بين حزب الله وإسرائيل.

وأشار إلى أن حزب الله، أعلن أن فؤاد شكر لم يقتل، منوها بأن الغارة لم تحقق هدفها باغتيال قائد من قادة حزب الله.