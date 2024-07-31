تحسبا لضربات حزب الله.. إسرائيل ترفع حالة التأهب في تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل رفعت حالة التأهب في تل أبيب وطبريا تحسبا لضربات صاروخية من حزب الله عقب الضربة التي استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان.

غارات مجهولة المصدر على كتائب تابعة لحزب الله في العراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، سقوط نحو 7 قتلى من جراء قصف مجهول المصدر على ناحية "جرف الصخر" معقل "كتائب حزب الله" العراقي.

أعلنت قناة العربية/ الحدث نقلا عن مصادر لها، تحرك بوارج أمريكية باتجاه شواطئ لبنان اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بمقتل فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله اللبناني في الغارة التي استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما نقلته "الحدث" عن مصادرها.

وأشارت إلى أنه جرى نقل القيادي في حزب الله إلى مستشفى الرسول الأعظم على طريق مطار بيروت، موضحة أنه تم فرض طوق أمني حول مستشفى الرسول الأعظم حيث نقل جثمان شكر.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، فشل محاولة اغتيال فؤاد شكر الملقب بالحاج محسن رئيس أركان حزب الله اللبناني.