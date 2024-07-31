وزير الرياضة يعلق على مشاركة لاعبة بأولمبياد باريس وهي حامل: "الاتحاد صاحب القرار"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه من حق الرأي العام أن يعرف كل التفاصيل، قائلا: "لم نكن نتوقع فوز منتخبنا الأولمبى لكرة القدم على أسبانيا فى أولمبياد باريس ولكن رجال مصر يمتلكون روحا قتالية".

وأضاف صبحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن منتخب مصر لكرة اليد أمامه مباراة قوية غدا في مواجهة فرنسا، مبينا أن هناك عددا من الألعاب التنافسية مثل التايكوندو، ورفع الأثقال، والرماية، وكرة اليد، ستكون في المربع الأخير، لكن حصدهم لميدالية ليس مؤكدا.

وعن مشاركة اللاعبة ندى حافظ وهى حامل ضمن أولمبياد باريس، أوضح قائلا: "اتحاد الشيش والأجهزة الفنية أصحاب القرار الأول والأخير بشأن مشاركة اللاعبة وهما ردوا على ما أثير".