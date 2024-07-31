نشرة التوك شو| ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في هذا الموعد.. وإليك خطة تطوير مصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

وزير الطيران: نسعى لوضع مصر للطيران بين أفضل 100 شركة بالعالم



كشف الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، عن خطة تطوير الطيران المدني خلال الفترة المقبلة

شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار نهاية 2025.. يرتفع لرقم قياسي



كشف أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سعر الذهب يشهد حالة من عدم الاستقرار بين الصعود والانخفاض

ضياء رشوان: رئيس الجمهورية ليس المسيح الذي يتحمل كل شيء

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية "ليسا المسيح الذي يتحمل كل شيء"، بل كل وزير وكل محافظ عليه أن يدافع عن نفسه وما يقتنع

فخري الفقي: صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد "شهادة ثقة"

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستورد كميات كبيرة من المنتجات البترولية ويتم دعمها بقيمة 450 مليون جنيه يوميا.

ما سبب أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم؟.. مشرف "قومي الإعاقة" توضح



قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة عملت على تمكين ذوي الإعاقة منذ عام 2014، وكان الدستور لأول مرة يحترم هذه الحقوق، إضافة إلى وجود تعاون بين كافة الوزارات والمجلس لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وتطبيق القانون