مصطفى الفقى: الحدود اللبنانية السورية تغري إسرائيل.. والأخيرة تحسد لبنان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقي، أن الحدود اللبنانية السورية دائما ما تغرى إسرائيل بالاحتكاك بها، مبينا أنه طبقا للدستور اللبنانى فإن رئيس الجمهورية مسيحي ورئيس الوزراء سنى ورئيس البرلمان شيعي، وهذه تركيبة متداخلة للغاية.

وأشار إلى أن العديد من القوى الإقليمية تسعى للحصول على منبر فى لبنان نظرا لموقعها الاستراتيجى وأهميتها الإقليمية.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن البعض يرى لبنان نقطة الضعف لموقعها الاستراتيجى وحدودها مع فلسطين وسوريا، مؤكدا أن إسرائيل تحسد لبنان على استقرارها وتسعى لزعزعته.

وأوضح أن إسرائيل الآن تعانى من الإرهاق مما يحدث فى غزة وتتردد فى الدخول فى مواجهة أخرى، مشيرا إلى أن أمريكا تنصح إسرائيل بعدم الدخول فى مواجهة جديدة مع لبنان.

واستطرد: إن تشعب العناصر الإقليمية يزيد الموقف تعقيدا، موضحا أنه لا يوجد تحالفات متكاملة ولا اختلافات تامة بين الأطراف فى المنطقة.

واختتم: إن إسرائيل هى السبب فى توجه لبنان نحو قوى إقليمية مختلفة، مؤكدا أن إسرائيل دولة مماطلة ولا تقول الصدق وتسعى لإرهاب الدول الإقليمية ونتنياهو يسعى لحل مشاكله النفسية على حساب الفلسطينيين وغزة وخطابه فى الكونجرس يعكس ذلك.