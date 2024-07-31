شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: مناقشة الحبس الاحتياطى بالحوار الوطنى يعمق مبادئ حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إدراج تشريعات الحبس الاحتياطي ضمن القضايا العاجلة لمناقشتها في الحوار الوطنى يؤكد إدراك القائمين على الحوار الوطنى لأهمية هذا الملف وانعكاساته على الاتجاه الخاص بجهود العفو الرئاسي في الآونة الأخيرة، ومن هذا المنطلق يأتي الحبس الاحتياطي وإعادة معالجته بما يقيد الحبس الاحتياطي في أمور محدودة ينص عليها القانون والقدرة على وجود بدائل والتوسع في البدائل للحبس الاحتياطي أمر بالغ الأهمية ليعالج الكثير من القضايا ويسهم بشكل كبير في دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعميقه.

وأضاف "الخولى" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أنه يعتقد أن وجود نقاش والوصول إلى وجهة نظر في ماهية الأمور التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي وبدائله والتوسع في البدائل بالنسبة للقضايا التي لا تمثل خطورة شديدة على المجتمع سيسهم بشكل كبير في دعم جهود لجنة العفو الرئاسي وشدد على أنه يدعم بكل قوة إدراج مسألة الحبس الاحتياطي ضمن الأمور العاجلة ووجود إنجاز تشريعي من قبل البرلمان للقدرة على معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن.