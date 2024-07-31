أعلنت وزارة الصحة العامة، في حصيلة جديدة وغير نهائيّة، أنّ العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدّى إلى سقوط ثلاثة شهداء، هم سيدة وطفلة وطفل، فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.
وأوضحت أنّ الجرحى بلغ عددهم 74، وقد عولج معظمهم، حيث خرج 65 من المستشفيات، ولا يزال 9 يحتاجون للاستشفاء، خمسة من بينهم في حال حرجة.
وذكرت الوزارة أنّ الجرحى توزّعوا كالتّالي:
- مستشفى الزهراء: 6 جرحى، خرجوا جميعًا من المستشفى.
- مستشفى الجيعتاوي: جريح بقي في المستشفى (قسم الحروق).
- مستشفى السّاحل: 9 جرحى (حالة واحدة منهم حرجة)، بقي في المستشفى 3 جرحى وخرج 6.
- مستشفى الرّسول: 10 جرحى خرجوا جميعًا باستثناء جريح واحد.
- مستشفى السان جورج: جريحان عولجا وخرجا.
- مستشفى بهمن: 46 جريحًا، خرج منهم 42.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الغارة على الضاحية الجنوبية إلى 3 شهداء و74 جريحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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