أشار وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى أنّ "اللّيلة، أجرى الجيش الإسرائيلي عمليّةً دقيقةً ومهنيّةً للقضاء على أكبر قائد عسكري في "حزب الله". فؤاد شكر "سيد" محسن ملطّخ بدماء العديد من الإسرائيليّين".
ولفت في تصريح، إلى "أنّنا أظهرنا اللّيلة أنّ دماء شعبنا لها ثمن، وأنّه لا يوجد مكان بعيد عن متناول قوّاتنا لتحقيق هذه الغاية"، معربًا عن تقديره العميق "للجيش الإسرائيلي، ورئيس الأركان العامة، والقادة والقوّات في سلاح الجو الإسرائيلي. إنّ قدراتكم لا تضمن أمننا فحسب، بل تجلب لنا فخرًا كبيرًا أيضًا. أنتم تمكّنوننا من الوقوف بقوّة في مواجهة أعدائنا وضمان استمراريّة شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: أظهرنا أن دماء شعبنا لها ثمن ولا يوجد مكان بعيد عن متناول قواتنا لتحقيق هذه الغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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