أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقي في بيان، أنّ "بتمام السّاعة 21:30 مساء يوم الثّلثاء 30 تمّوز 2024، تعرّضت قوّات تابعة للواء 47 ضمن عمليّات الجزيرة في هيئة "الحشد الشعبي" قاطع جرف النصر/ منطقة السعيدات، إلى انفجار لم تُعرف طبيعته، ممّا أسفر عن ارتقاء عدد من الشّهداء وإصابة آخرين".
وكان قد أفاد مصدر أمني لقناة "السّومريّة نيوز" العراقيّة، في وقت سابق، بأنّ "انفجارين وقعا ضمن مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي في جرف النصر في بابل"، مشيرًا إلى "سقوط ثلاثة قتيل وثلاثة مصابين كحصيلة أوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي العراقي: سقوط قتلى وجرحى بانفجار تعرضت له قواتنا في جرف النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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