بتوجيه من خادم الحرمين.. الأمير منصور بن متعب ونائب وزير الخارجية يشاركان في مراسم تنصيب رئيس إيران

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شارك الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، مراسم تنصيب فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمقر مجلس الشورى في العاصمة طهران.

ونقل سموه تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للرئيس الإيراني وتمنياتهما لشعب إيران الشقيق بالتوفيق والتقدم والنماء.

وضم الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي .