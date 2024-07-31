ونقل سموه تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للرئيس الإيراني وتمنياتهما لشعب إيران الشقيق بالتوفيق والتقدم والنماء.
وضم الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي .
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من خادم الحرمين.. الأمير منصور بن متعب ونائب وزير الخارجية يشاركان في مراسم تنصيب رئيس إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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