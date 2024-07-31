إسرائيل تعلن رسميا اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء اغتيال القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في قصف نفذته مقاتلات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي هذا الإعلان فيما لم يصدر من حزب الله تعقيب بالخصوص.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان عبر منصة "إكس": "من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها الجيش الإسرائيلي، أغارت طائرات حربية على بيروت وقضت على المدعو فؤاد شكر وكنيته سيد محسن".

ولفت إلى أن الغارة تم تنفيذها "بناء على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية (أمان)".

وأضاف هاغاري أن شكر هو "القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه".

وذكر أن فؤاد شكر "كان يعتبر اليد اليمنى لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب".

وادعى هاغاري أنه كان "يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023"، زاعما أيضا أنه المسؤول عن حادث قصف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.