تعرُّض فريق عمل الـ"MTV" في الضاحية الجنوبية لاعتداءين وتكسير الكاميرا

تعرّض فريق عمل قناة الـ"MTV" في الضاحية الجنوبية لبيروت لاعتداءين، وحطّم عدد من الشّبان الكاميرا والمعدّات الخاصّة بالتّغطية.
وكانت غارة إسرائيليّة قد استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، مساء اليوم.
وبعدها زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، بـ"أنّنا هاجمنا بشكل دقيق في بيروت، القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس، والّذي قتل العديد من الإسرائيليّين"، مشيرًا إلى أنّ "في هذا الوقت لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الدّاخليّة".
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