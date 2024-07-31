الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "طقسًا صيفيًّا رطبًا يسيطر على لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسميّة "، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان غدًا الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ضباب محلّي على المرتفعات المتوسّطة، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال، بينما ترتفع في الدّاخل".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة والجبليّة، وبقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل، كما يتشكّل الضّباب على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الجمعة قليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة، وضباب محلّي على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع السّبت قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ويتشكّل ضباب على المرتفعات في الفترة المسائيّة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة في الفترتين الصّباحيّة والمسائيّة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".