"حماس": العدوان على لبنان تصعيد خطير يتحمل الاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية عن تداعياته

أعربت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، عن إدانتها بشدّة "العدوان الصّهيوني الغاشم على ​لبنان​ والشّعب اللّبناني الشّقيق، الّذي استهدف مقرًّا لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء، ونعدّه تصعيدًا خطيرًا يتحمّل الاحتلال الصّهيوني النّازي كامل المسؤولية عن تداعياته".

وأعلنت في بيان "تضامننا الكامل مع لبنان الشّقيق والإخوة في "حزب الله"، مؤكّدةً أنّ "غطرسة الاحتلال ومحاولته استعادة هيبته وردعه المفقود، بارتكاب المزيد من الجرائم في فلسطين ولبنان واليمن والشّرق الأوسط، لن يكون إلّا مغامرةً غير محسوبة، سيدفع الاحتلال ثمنها غاليًا، فقد انتهى الزّمن الّذي يعربد فيه الاحتلال في بلادنا ومنطقتنا العربيّة".

وشدّدت الحركة على أنّ "أمام هذا العدوان الغاشم على لبنان، نحمّل الإدارة الأميركية المسؤوليّة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، عبر استمرار دعمها السّياسي والعسكري المفتوح، الّذي أغرى الاحتلال والنّازيّين الجدد بارتكاب المزيد من الحماقات والجرائم الّتي تهدّد السّلم والأمن في عموم الشرق الأوسط".

ودعت قوى الأمّة ومكوّناتها وأحزابها كافّة، إلى "الوحدة والتّضامن مع لبنان و​الشعب اللبناني​ الشّقيق ومقاومته الباسلة، الّتي خرجت دفاعًا عن شعبنا الفلسطيني المظلوم في ​قطاع غزة​". كما دعت ​المجتمع الدولي​ والأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم القانونيّة والسّياسيّة في وقف الإبادة والتّطهير العرقي ضدّ شعبنا، ووقف عدوان الصّهاينة على لبنان والشّعب اللّبناني، على طريق إنهاء الاحتلال لفلسطين ولأراضينا العربيّة المحتلّة".