شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد التأشيرات المجرية تثير مخاوف أمنية في الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أنه يمكن لتوجيهات وقواعد مجرية جديدة لتأشيرات العمال الأجانب من روسيا وبيلاروس، أن تعرض أمن الاتحاد الأوروبي للخطر، وذلك بعدما حذر سياسي محافظ بارز التكتل من هذه التوجيهات والقواعد الجديدة.

وحذر زعيم حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في رسالة، من أن خطوة تحرير التأشيرات يمكن أن تشكل "خطرًا حقيقًا" على أمن الاتحاد الأوروبي.

قواعد التأشيرات في المجر

وكانت المجر قد وضعت فى السابق نظام تأشيرات خاص للعمال الأجانب من أوكرانيا وصربيا، ووسعت بودابست نطاق هذه التوجيهات والقواعد في يوليو الحالي لتشمل 8 دول، من بينها روسيا وبيلاروس.



ووفقا لقواعد التأشيرات، يستطع العمال الأجانب الإقامة في المجر لمدة عامين، ثم يطلبون تمديد إقامتهم لمدة 3 أعوام في كل مرة، ويمكن تكرار التمديد وفقا لرغبتهم، كما يمكن للعمال الأجانب العمل في أي مهنة.

لكن للاستفادة من هذه القاعدة، يتعين على العمال الأجانب إثبات أن لديهم وظيفة ومكان إقامة وتأمين صحي في المجر.

ثغرات خطيرة لأنشطة التجسس

وقال فيبر في الرسالة، إن "مثل هذه السياسة يمكن أن تتسبب في ثغرات خطيرة لأنشطة التجسس، وربما تسمح لأعداد كبيرة من الروس بالدخول إلى المجر مع حد أدنى من المراقبة عليهم".

ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى بحث توجيهات وقواعد التأشيرات المجرية في قمة الاتحاد المقبلة في أكتوبر المقبل.