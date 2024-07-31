بالأسماء.. الحركة الداخلية لمساعدي مدير الأمن ومأموري الأقسام الشرطية بالدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية – رامي محمود:



اعتمد اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، الحركة الداخلية الجديدة لمساعدي مدير الأمن والمأمورين لكافة الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة.

وتجسد الحركة تغييرات هامة في المناصب، حيث تولى اللواء محمد فتحي منصب نائب مدير أمن الدقهلية، فيما أسندت مهام نائب مدير الأمن لقطاع الشمال للواء محمد عنان. كما شملت الحركة تعيين اللواء صادق على صادق دراز مساعداً لمدير الأمن للمرور، واللواء مهدي محمد مهدي مساعداً للمدير للوحدات، واللواء محمود محمد سليم النمر مساعداً للأمن العام، واللواء خالد علي فريح راشد مساعداً للتدريب، واللواء علي فوزي الدسوقي خضر مساعداً للشئون المالية، واللواء طارق أحمد أمين عابدين مساعداً لفرقة الجنوب، واللواء محمد علي إبراهيم أبوزيد مساعداً لفرقة شرق الدقهلية، واللواء محمد منير عبداللطيف مساعداً لفرقة شمال الدقهلية، واللواء أحمد محمود عبدالرحمن مساعداً لفرقة غرب الدقهلية.

وشملت الحركة أيضاً تعيين العميد علي أبوشعيشع مديراً لإدارة شرطة المرافق، والعميد محمود صبري زاهر رئيساً لقسم تصاريح العمل، والعقيد عقل صالح وكيلاً لإدارة شرطة المرافق، والعقيد سامح عبدالوهاب وكيلاً لإدارة المرور.

فيما تولى العميد محمد عمر شريف منصب مأمور قسم شرطة أول المنصورة، والعميد أحمد الجميلي مأموراً لمركز شرطة طلخا، والعميد إسلام الوكيل مأموراً لقسم شرطة ثان المنصورة، والعميد هيثم منصور مأموراً لمركز شرطة المنصورة، والعميد محمد منير العدل مأموراً لمركز شرطة شربين، والعقيد محمد جمعة مأموراً لمركز شرطة بلقاس، والعميد أيمن بدوي مأموراً لمركز شرطة السنبلاوين، والعقيد محمد حسان مأموراً لمركز شرطة تمي الأمديد، والعقيد عمر عويس مأموراً لمركز شرطة الجمالية.

كما تم تعيين العميد أحمد الحسيني مأموراً لمركز شرطة الستاموني، والعميد جمال الدين السيد مأموراً لمركز شرطة بني عبيد، والعميد سامح عبدالحكيم محمد علي مأموراً لمركز شرطة محلة دمنة، والعميد أحمد عبدالسميع مأموراً لقسم شرطة الكردي، والعقيد مسعد عوض مأموراً لقسم شرطة جمصة، والعميد سامح سليم مأموراً لمركز شرطة منية النصر، والعميد تامر يحيى مأموراً لمركز شرطة نبروه، والعميد محمد وصفي مأموراً لقسم شرطة ميت غمر، والعميد محمد الصديق مأموراً لمركز شرطة ميت غمر، والعميد محمد الحسيني مأموراً لمركز المنزلة، والعميد كريم حمدي مأموراً لمركز شرطة دكرنس.