36 لوحة بالحبر الجاف في المعرض الثالث لمصر الأسطورة الخالدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية، معرضا للفنان إيهاب مناع تحت عنوان (مصر الأسطورة الخالدة) فى نسخته الثالثة وذلك فى السابعة مساء الخميس الأول من أغسطس بقاعة صلاح طاهر، ويستمر حتى الخميس الثامن من أغسطس المقبل.

يضم المعرض ٣٦ لوحة بقلم الحبر الجاف عبر فيهم الفنان إيهاب مناع عن العزة والفخر بالجوانب المضيئة من تاريخ مصر العظيم والممتد لأكثر من ٧٠٠٠ عام والذى يحمل الكثير من العظمة والشموخ، مؤكدا أننا نعيش فى وطن استثنائي بكل المقاييس برغم كل الصعاب التى واجهته.

وأضاف الفنان أن "معرض مصر الأسطورة الخالدة "هو خلاصة بحث و رسم و توثيق و جهد امتد عبر 12 عاما ويوثق لأهم أحداث مصر التاريخية وأهم الشخصيات المؤثرة فى التاريخ المصرى والمعارك الفاصلة فى تاريخنا.

جدير بالذكر أن إيهاب مناع هو فنان تشكيلى تخرج من كلية التربية الفنية وعضو نقابة الفنانين التشكليين، شارك في العديد من المعارض الجماعية منها "صالون الشباب الأول والثاني والثالث والرابع ١٩٩٢، صالون الأعمال الفنية الصغيرة السابع ٢٠٠٤ والدورة ٢٩ للمعرض القومى للفنون التشكيلية ٢٠٠٥" ومن المعارض الجماعية الدولية "مهرجان الجنادرية المملكة العربية السعودية ١٩٩٧/ ١٩٩٨، معرض تحت شعار مكافحة التدخين المنامة البحرين ٢٠١١".

كما قدم العديد من المعارض الخاصة "بمعهد العاصمة بالرياض ١٩٩٩، مجمع الفنون بالزمالك قاعة إخناتون ٢٠٠٤ ونقوش على جدار الصمت بأتيلييه القاهرة ٢٠١٤ بالإضافة لمعرض مصر الأسطورة الخالدة في بنسختيه الأولى والثانية بقاعة صلاح طاهر بالاوبرا عامى ٢٠١٩، ٢٠٢٠.

وحصل على العديد من الجوائز المحلية منها "جمعية النقاد الايكا المصرية صالون الأعمال الفنية الصغيرة ٢٠٠٢ وشهادة تقدير صالون الأعمال الفنية الصغيرة السادس ٢٠٠٣ ومن الجوائز الدولية الجائزة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية عن لوحة ( الطبيعة وحماية البيئة ) الحرس الوطني- الثقافة ١٩٩٧.