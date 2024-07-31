مد فترة المشاركة في مسابقة "أنا المصري" بنسختها السابعة حتى 15 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن مد فترة التقدم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب بنسختها السابعة، حتى 15 أغسطس المقبل بدلا من الأول من أغسطس.

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

شروط المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق وألا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3 .

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : [email protected] وللمصريين بالخارج، يتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : [email protected]

جدير بالذكر أن النسخة السادسة من المسابقة، ذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين أغنية "يا بلاد العالمين" كلمات إٍسلام حسن وألحان وتوزيع أسامة سامي، غناء مؤمن خليل، وبين أغنية "يا مصر" كلمات أحمد مخيمر وألحان حاتم عزت وتوزيع محمود حنفي وغناء حبيبة حاتم، وفازت بالجائزة الثانية أغنية "صدق عينيك" كلمات شادي شديد وألحان علي الألفي وتوزيع عمرو فؤاد وغناء علي الألفي، وحصلت على الجائزة الثالثة أغنية "رايتك عالية" كلمات وألحان وتوزيع وغناء وسام محمد أشرف، أما الجائزة الرابعة فكانت لأغنية "بحبك يا مصر" كلمات جهاد نوار وألحان محمد طارق وتوزيع مصطفى حافظ وغناء عبد الله لبيب، وفازت بالجائزة الخامسة أغنية "فاتحة بابك" كلمات نادر الحداد وألحان وتوزيع وسام أشرف شعيب وغناء أحمد عبد المنعم جاويش.