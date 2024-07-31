"يسرائيل هيوم": الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت تم تنفيذه بطائرات مقاتلة ومسيرات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، بأنّ "الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت تمّ تنفيذه بواسطة طائرات مقاتلة ومسيّرات".
يُذكر أنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ مساء اليوم، غارةً استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، ما أدّى إلى استشهاد مواطنة مدنيّة وجرح ثمانية وستّين شخصًا مدنيًّا، من بينهم خمسة إصابتهم حرجة، بحسب وزارة الصحة.
من جهته، زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "أنّنا هاجمنا بشكل دقيق في بيروت، القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس، والّذي قتل العديد من الإسرائيليّين".
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