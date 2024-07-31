"بلومبرغ" عن مسؤول إسرائيلي رفيع: لا خطط لشن المزيد من الضربات الفورية على لبنان

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أنّ "لا خطط لشنّ المزيد من الضربات الفوريّة على لبنان".

وكان الطّيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ مساء اليوم، غارةً استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، ما أدّى إلى استشهاد مواطنة مدنيّة وجرح ثمانية وستّين شخصًا مدنيًّا، من بينهم خمسة إصابتهم حرجة، بحسب وزارة الصحة.

من جهته، زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "أنّنا هاجمنا بشكل دقيق في بيروت، القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس، والّذي قتل العديد من الإسرائيليّين".