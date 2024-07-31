وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الغارة على الضاحية: "حزب الله" تجاوز الخط الأحمر

أكّد وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريح، بعد الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، أنّ "​حزب الله​ تجاوز الخطّ الأحمر".

وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بـ"أنّنا هاجمنا بشكل دقيق في بيروت، القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس، والّذي قتل العديد من الإسرائيليّين"، مشيرًا إلى أنّ "في هذا الوقت لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الدّاخليّة".

يُذكر أنّ الجيش الإسرائيلي كان قد ادّعى يوم السّبت الماضي، بأنّ "حزب الله" يتحمّل مسؤوليّة إطلاق صاروخ على مجدل شمس في الجولان، ما أدّى لمقتل 12 شخصًا، في حين نفى "حزب الله" نفيًا قاطعًا "الادّعاءات الّتي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصّات إعلاميّة مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكّدًا أنّ "لا علاقة ‏للمقاومة الإسلاميّة بالحادث على الإطلاق".

وبعدها توعّدت إسرائيل بالرّدّ، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى عقد مجلس الوزراء وإعلان الحرب في جبهة شمال البلاد على الفور.