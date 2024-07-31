هاريس: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة منظمة إرهابية مثل "حزب الله"

أكّدت نائبة الرّئيس الأميركي ​كامالا هاريس​، في تصريح صحافي بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "لإسرائيل الحقّ في الدّفاع عن نفسها في مواجهة منظّمة إرهابيّة مثل حزب الله"، مشيرةً إلى أنّه "لا يزال يتعيّن علينا العمل على إيجاد حلّ دبلوماسي لإنهاء هذه الهجمات".

وكان الطّيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ مساء الثّلثاء، غارةً استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، ما أدّى في حصيلة غير نهائيّة إلى استشهاد مواطنة وسقوط نحو 68 جريحًا.

من جهته، زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "من خلال عمليّة تصفية دقيقة قام بها الجيش، أغارت طائرات حربيّة في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتيّة وَردت من هيئة الاستخبارات العسكريّة، وقضت على المدعو سيد محسن، فؤاد شكر القيادي العسكري الأبرز في "حزب الله"، ومسؤول الشّؤون الاستراتيجيّة فيه"، مبيّنًا أنّ "تزامنًا مع ذلك، كان يُعتبر اليد اليمنى لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التّخطيط وإدارة الحرب".