منظمة الصحة العالمية أعلنت إجلاء 85 شخصًا بين مرضى ومصابين من غزة إلى الإمارات

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ إجلاء 85 شخصًا بين مرضى ومصابين في حال حرجة، من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى مطار رامون قرب إيلات في جنوب إسرائيل ومن ثمّ إلى الإمارات، لتلقّي العلاج.

وذكرت أنّ المبادرة تشمل 35 طفلًا و50 بالغًا، برفقة 63 شخصًا من أفراد عائلاتهم أو مكلّفين الاعتناء بهم. وأوضحت أنّ ضمن هذه المجموعة "53 مريضًا مصابون بالسّرطان، بينهم أربعة أطفال، عشرون مريضًا مصابون بإصابات شديدة، ثلاثة مصابون بأمراض الدم مثل التلاسيميا، ثلاثة مصابون بحالات مرضيّة ولاديّة، مصابان بفقرِ الدمِ الفانكوني، مريض بحالة مرضيّة عصبيّة، وآخر مصاب بمرض في القلب، مصاب بمرض في الكبد؛ ومريض مصاب بالفشل الكلوي".

في هذا الإطار، لفت المدير العام للمنظّمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس إلى "أنّنا ممتنّون لدولة الإمارات لدعمها إجلاء هؤلاء المرضى لتلقّي الرّعاية العاجلة الّتي يحتاجون إليها"، معربًا عن أمله بأن "يمهّد ذلك السّبيل إلى إنشاء ممرّات إجلاء عبر جميع الطّرق الممكنة، وخاصّةً معبرَي كرم أبو سالم ورفح إلى الأردن ومصر، ومن هناك إلى بلدان أخرى".

ودعا إلى "استئناف عمليّات الإجلاء إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية"، مذكّرًا بأنّ "آلاف المرضى يعانون دون داعٍ. ودائمًا وأبدًا، ندعو إلى وقف إطلاق النّار".