مشروع قانون للخدمة العسكرية الإلزامية ممن يحصلون على الجنسية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسي من جميع الفصائل، بقيادة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الروسية، حسبما ذكرت قاعدة بيانات مجلس الدوما على الإنترنت.

سبب لسحب الجنسية الروسية

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد جاء في المذكرة المرفقة: "تم تطوير مشروع القانون هذا في إطار لجنة مجلس الدوما المعنية بسياسة الهجرة، ويهدف إلى التنفيذ الإلزامي للالتزام الدستوري بشأن حماية الوطن من قبل "المواطنين الجدد" في روسيا".

وبحسب مشروع القانون فإن عدم الوفاء بهذا الالتزام قد يصبح سببا لسحب الجنسية.

وعلى الصعيد العالمي كان قد توصل أعضاء مجلس الدوما الروسي وأعضاء البرلمان الجزائري خلال الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن إنشاء لجنة رفيعة المستوى لمناقشة تطوير العلاقات بين البرلمانين، حسبما صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين للصحفيين عقب زيارته للجزائر.