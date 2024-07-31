ارتفاع حصيلة الغارة الاسرائيلية على بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة الغارة التي شنها الكيان الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، إلى ثلاثة قتلى، بينهم طفلان، و74 مصابًا.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، أن هذه الحصيلة غير نهائية، إذ يتواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، مشيرة إلى مغادرة 65 مصابًا المستشفيات، فيما لا يزال 9 يخضعون للعلاج، بينهم خمسة حالتهم حرجة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أفادت في وقت سابق، أمس الثلاثاء، بمقتل سيدة وإصابة آخرين بجروح، في حصيلة أولية، جرّاء إطلاق طائرة دون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي 3 صواريخ على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى انهيار طابقين منه.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوب لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين اللبنانيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.