أمطار ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا أن يكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.



وأضاف المركز، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة، والخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والمد الثاني عند الساعة 21:15 والجزر الأول عند الساعة 13:32 والجزر الثاني عند الساعة 05:14

وتابع، في بحرعمان يكون خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والجزر الأول عند الساعة 12:40 والجزر الثاني عند الساعة 01:14

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالاتي:

أبوظبي 45 31 60 20

دبي 45 32 65 35

الشارقة 44 30 70 20

عجمان 43 33 75 25

أم القيوين 42 29 70 20

رأس الخيمة 42 30 75 40

الفجيرة 39 33 80 45

العـين 46 34 60 20

ليوا 45 32 55 10

الرويس 46 31 60 25

السلع 45 31 60 15

دلـمـا 39 34 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 36 32 75 25

أبو موسى 36 32 80 40