مسؤول أميركي: نفذنا ضربة دفاعية ضد "مقاتلين" في العراق حاولوا إطلاق مُسيّرات تهدّد القوّات الأميركيّة

شنّ الجيش الأميركي ضربة جوّية ضدّ "مقاتلين" في العراق حاولوا إطلاق مُسيّرات تهدّد القوّات الأميركيّة والقوّات المتحالفة معها في المنطقة، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أكد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويّته إنّ "القوّات الأميركيّة في العراق نفّذت مساء الثلاثاء ضربة جوّية دفاعيّة في محافظة بابل استهدفت مُقاتلين كانوا يحاولون إطلاق طائرات مسيّرة هجوميّة". وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ في انفجارات وقعت في مقرّ للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.